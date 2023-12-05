«Путин был прав»: в ФРГ оценили последствия СВО

Слова президента РФ Владимира Путина о растущей силе России после начала специальной военной операции (СВО) на Украине не были пропагандой. Путин был прав, и Россия побеждает на поле боя, заявила обозреватель Spiegel Энн Дорит Бой.

Она напомнила, что в 2022 году Запад считал пропагандой заявления Кремля, что СВО идет по плану и все цели будут достигнуты. Теперь ясно, что ни санкционная политика, ни военная помощь Запада не увенчались успехом.

«Президент Путин говорит, что его страна стала сильнее после ввода войск на Украину. К сожалению, он прав. Путин, согласно нынешнему промежуточному положению, выходит победителем на поле боя», – написала обозреватель.

Бой признала, что экономика России вовсе не находится в упадке, как обещали западные политики. В краткосрочной и среднесрочной перспективе страну ожидает экономический рост, а Путин доволен тем, что РФ вернула себе «суверенитет глобальной державы».

Всемирный банк улучшил прогноз развития экономики России на 2023 год. После ожиданий снижения ВВП на 0,2% ВБ предсказал рост на 1,6%.

Президент Путин с иронией воспринял заявление США о том, что Россия проигрывает в ходе СВО. Он предложил Вашингтону в таком случае забрать у Киева переданное ранее оружие и приезжать в Москву пить чай с блинами.

Берлин, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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