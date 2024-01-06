НАТО использовало Украину ради разорения европейских стран, заявил лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо. Он призвал уничтожить альянс, чтобы наступил мир.

«Ястребы НАТО бессовестно использовали марионетку Зеленского, чтобы обрушить экономику наших стран, довести нас до нищеты и отправить сотни тысяч украинцев на верную и бессмысленную смерть! Преступники! Скорее – мирные переговоры! Скорее – уничтожение НАТО ради мира во всем мире!» – написал политик в своем блоге.

Бывший помощник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон предупредил, что США покинут НАТО, если Трамп вернется в Белый дом. И это поставит существование альянса под вопрос.

Турецкая коммунистическая партия обвинила НАТО в использовании террора и провоцировании конфликтов в ряде стран. Коммунисты призвали турецкое правительство принять решение о выходе из альянса.

Париж, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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