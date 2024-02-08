Володин: Швеция пошла на подлог ради членства в НАТО

Шведские власти прекратили расследование подрыва «Северных потоков», чтобы процедура принятия страны в НАТО прошла без сбоев, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что Европейские страны даже не могут потребовать ответа от виновника своих бед.

Во всем мире обсуждают, кому выгодно уничтожение газопровода, подававшего дешевый газ в Европу. Но Швецию этот вопрос не интересует, поскольку ответ может помешать вступлению страны в НАТО.

«Швеция проходит процедуру вступления в НАТО – структуру американского гегемонизма. Поэтому прокуратура Швеции пошла на подлог, сокрытие преступления, которое в первую очередь нанесло ущерб Германии, Нидерландам, Франции. Ведь главный идеолог – США, а исполнитель – Украина. Скажешь правду, обретёшь проблемы – Вашингтон такого не простит», – написал Володин в своем блоге.

В результате подрыва страны Европы потеряли шанс покупать дешевое топливо у России и вынуждены покупать его втридорога у США. Граждане и бизнес ЕС оплачивают огромные счета, промышленность бежит в регионы с более дешевым производством, экономики стагнируют. При этом под американским давлением Европа «втянута» в конфликт на Украине и тратит на это большие деньги.

«США их попросту наказали, бросили и ничем не помогают. Вашингтон при помощи НАТО разрушает Евросоюз, а европейские государства из-за утраченного суверенитета остаются с проблемами, которые решить непросто», – подвел итог политик.

Накануне Швеция объявила, что прекращает расследование подрыва трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Генпрокуратура назвала расследование эффективным, результаты которого помогут ФРГ установить виновника теракта.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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