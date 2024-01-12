«Это должно стать приоритетом»: в США потребовали от Киева мобилизовать женщин

Экс-главнокомандующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес призвал Киев активнее призывать на военную службу женщин и сбежавших из страны мужчин.

По словам отставного американского военачальника, на Украине достаточно людей для мобилизации, но власти «не провели хорошую кампанию по мобилизации и рекрутингу». Заявление об этом прозвучало в интервью YouTube-каналу ProUA.

«Думаю, это должно стать приоритетом для украинского правительства сейчас, привлечь этих молодых мужчин и молодых женщин», – полагает Ходжес (цитата по РИА «Новости»).

По мнению генерала, женщины могут служить на значительно большем количестве должностей, чем считают в ВСУ. Так, в западных странах военнослужащие женского пола привлекаются к службе в танковых войсках, артиллерии и в качестве инженеров, указал он.

Также военный призвал Киев активнее требовать выдачи мужчин, сбежавших от мобилизации. «Есть десятки тысяч молодых украинцев призывного возраста, которые находятся в Германии, Польше, Румынии. Почему они не дома? Это то, что должно решить правительство», – считает генерал.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский на фоне проблем с мобилизацией заявил, что к тем украинцам призывного возраста, кто остается за границей, у него «есть вопросы».

Ранее украинские военнопленные рассказали, что украинские власти расширили круг граждан, подлежащих мобилизации, включив в него женщин старше 55 лет.

В декабре в Верховной раде активно обсуждали возможность отправлять женщин на передовую. Чтобы набрать необходимые 500 тыс. человек в ряды ВСУ, мобилизоваться «должны все», убеждены в парламенте.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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