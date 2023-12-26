«Воевать должны все»: в Киеве объяснили потребность в мобилизации 500 тысяч человек

Мобилизация 500 тыс. человек в ряды ВСУ требуется для восполнения санитарных потерь и формирования новых подразделений. Об этом заявил секретарь оборонного комитета Верховной рады Роман Костенко, передает издание «Страна.ua». Воевать «должны все», а не «рассказывать об экономическом или каком-то еще фронте», подчеркнул он.

По мнению нардепа, украинцы думали, что скоро ВСУ добьются победы, и решили не готовиться к мобилизации. Планы властей по проведению нового масштабного призыва стали для них «холодным душем», констатировал он.

«Сколько людей нужно для пополнения санитарных потерь за год? Сколько нужно для формирования новых подразделений? Приблизительно такое количество (500 тыс. человек – прим. ред.). Надо планировать не на два месяца, не на полгода, а на годы, потому что война может длиться еще долго, а с точки зрения влияния политических процессов может закончиться хоть завтра, но никто этого не знает. Мы должны готовиться к худшему варианту», – сказал Костенко.

Кроме того, он призвал власти изменить информационную политику и не рассказывать о скором захвате Крыма.

Неделю назад президент Украины Владимир Зеленский сообщил о предложении командования ВСУ мобилизовать в армию еще порядка 450-500 тысяч человек. Позже он заявил, что власти готовят решение вопросов о сроках службы и мобилизации украинцев.

«Не тяжело подсчитать потери ВСУ, если необходимо мобилизовать 500 тысяч! Реальная цифра потерь 350-400 тысяч, причем 20 тысяч находятся в плену у противника, а почти 70 тысяч потеряли конечности», – пишет украинский телеграм-канал «Резидент».

Накануне украинское правительство направило в Верховную раду законопроект, регулирующий вопросы мобилизации и прохождения военной службы. Документ предусматривает снижение возраста призыва по мобилизации с 27 до 25 лет, исключение категории ограниченной годности к военной службе, введение базовой общевойсковой подготовки до трех месяцев для всех граждан от 18 до 25 лет во всех учебных заведениях. Также законопроект вводит возможность рассылки электронных повесток потенциальным призывникам и предполагает ограничение прав граждан, уклоняющихся от постановки на военный учет и прохождения службы. Речь идет в том числе о запрете на управление автомобилями, получение кредитов, продление паспорта и т.д.

Кроме того, документ предполагает лишение отсрочки от мобилизации для студентов, получающих второе высшее образование, и возможность мобилизации инвалидов третьей группы. В списке заболеваний и увечий, которые, как ожидается, больше не будут помехой для службы в ВСУ, значатся отсутствие одного глаза, слепота на один глаз; паралич кисти, культя верхней конечности, отсутствие пальцев; культя бедра или голени; отсутствие почки, легкого или мочевого пузыря; карликовость с ростом ниже 130 сантиметров у мужчин и 120 сантиметров у женщин и др.

Киев, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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