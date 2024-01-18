Азербайджан может ввести санкции против Франции

В комитете по международным отношениям в парламенте Азербайджана предложили ввести санкции в отношении Франции. Эти меры могут стать ответным шагом на документ французского Сената об ограничениях против Баку.

В качестве санкционных мер предлагается заморозить любые активы французских чиновников в Азербайджане, а также разорвать экономические отношения с Парижем.

Кроме того, в комитете призвали запретить французским компаниям участвовать в госзакупках и запретить им вести экономическую деятельность в Азербайджане.

При этом комитет поручил министерству иностранных дел Азербайджана рассмотреть меры, которые нужно принять для признания независимости Канаки, Маохи Нуи и Корсики.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил французские власти в том, что они занимают «деструктивную и провокационную» позицию по отношению к азербайджанской республике и даже помогают Армении по вопросу Нагорного Карабаха.

Баку, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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