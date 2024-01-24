«Дальше будет только хуже»: Медведев счел катастрофу Ил-76 результатом внутренней борьбы элит Украины

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал уничтожение российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области результатом «внутриполитической борьбы неонацистских элит в Киеве».

«Война свиней у корыта», – написал он в своем телеграм-канале.

По мнению Медведева, «дальше будет только хуже». Для сохранения власти руководители Украины будут «с легкостью убивать своих военнослужащих и военнопленных», будут «нещадно бомбить свои города и села, стирая в пыль свои дома и испепеляя своих стариков и детей», – убежден зампред Совбеза. Никаких ограничений у них нет, «ведь на карту поставлено главное – власть и деньги», – заявил он.

Медведев назвал героями российских летчиков, которые увели падающий транспортник от села Яблоново в поле. «Светлая память нашим летчикам. Они герои. Украинские семьи не дождались из России своих пленных», – написал политик.

Ранее Минобороны РФ подтвердило крушение в Белгородской области самолета Ил-76 с 74 людьми на борту. Самолет перевозил 65 украинских военнопленных, подготовленных к обмену. Также на борту были шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Все люди погибли. Позже глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что самолет сбили ВСУ тремя ракетами комплекса либо Patriot, либо IRIS-T немецкого производства. Госдума подготовит обращение к Конгрессу США и Бундестагу Германии об их ответственности за поддержку преступных действий киевского режима.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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