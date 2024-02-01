«Кейс Овсянникова – начало охоты на бывших русских», – политолог об аресте экс-губернатора Севастополя в Лондоне

Россия не обязана вступаться за бывшего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, которого накануне арестовали в Великобритании. Такое мнение высказал в беседе с «Новым Днем» политолог Илья Ананьев. Приводим его речь целиком.

«В Лондоне действуют законы той страны, в которую въезжают российские экс-чиновники. Бывшие должны это понимать. Я не вижу никаких сюрпризов в истории Овсянникова.

У тех, кто там находится и имел касание с российской властью или бизнесом, риски с претензиями законов Великобритании резко возросли после начала СВО, а правила игры в отношении статусных россиян поменялись. У наших «англичан» прогнозируемо будут возникать проблемы как со счетами, имуществом, так и свободой.

Европа однозначно намерена зеркалить беспрецедентными мерами в отношении бывших россиян, отвечая на симметричные действия России.

Ставить вопрос о каком-то дипломатическом спасении экс-губернатора Севастополя считаю неуместным для государства. Мы не можем вывезти больных людей с курорта, которые заказывают на собственные деньги медицинские джеты. А здесь – частный случай человека, сделавшего свой взрослый выбор, да и в Севастополе Овсянников пробыл два года. Это должно о чем-то говорить.

Кейс Овсянникова надо рассматривать как зарождающийся тренд на охоту на бывших русских, имеющих касание с режимом Владимира Путина в разные времена. И это повод российским британцам задуматься о своей безопасности», – считает эксперт.

Напомним, вчера экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников был задержан в Великобритании. Ему вменяют нарушение санкций и отмывание денег. Как уже сообщал «Новый День», в ноябре 2017 года тогда еще действующему главе Севастополя Овсянникову запретили въезжать в Евросоюз и вести бизнес на Западе «в связи с действиями, угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины» – стандартная формулировка для обоснования санкций в отношении крымских чиновников и депутатов. Аналогичные санкции ввела и Великобритания.

В июле 2019 года его отправили в отставку, в октябре того же года назначили на пост заместителя министра промышленности и торговли, который он занимал в 2015-2016 годах до назначения и.о. губернатора Севастополя. В апреле 2020 года он устроил скандал в аэропорту Ижевска, после чего его уволили из министерства.

Тогда Овсянников перебрался на Кипр и занялся бизнесом на откуда-то взявшиеся деньги. А в декабре 2020 года подал иск в суд ЕС общей юрисдикции, заявив, что, уйдя с государственных должностей и из политики, он больше не подпадает под определение лица, которое подрывает или угрожает территориальной целостности Украины.

В 2016 году в интервью нашему агентству Овсянников заявил: «Мне экономика нравится больше, чем политика».

Крым, Евгения Вирачева

© 2024, РИА «Новый День»

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