Медведев предупредил, что разговоры о войне с Россией ведут к апокалипсису

Разговоры о подготовке к войне с Россией могут привести к апокалипсису, предупредил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В случае прямой угрозы своей безопасности Россия не будет проводить СВО, она использует ракеты со специальными боеголовками.

Медведев подчеркнул, что европейские политики используют тему мнимой угрозы со стороны России и грядущей войны, чтобы отвлечь своих граждан от огромных трат на поддержку киевского режима.

«Хотя Россия многократно говорила об отсутствии планов конфликта со странами НАТО и ЕС, крайне опасная болтовня на эту тему продолжается. Европейские начальники цинично лгут своим гражданам. Нужно отвлечь внимание избирателей, ведь гигантские деньги идут не на решение социальных задач в этих государствах, а на войну в чужой для налогоплательщиков умирающей стране, население которой разбежалось по Европе и терроризирует местных жителей», – пояснил Медведев в своем блоге.

Зампред Совбеза РФ напомнил, что суммарное население стран НАТО почти достигает миллиарда человек, а совокупный военный бюджет – 1,5 трлн долларов. Поэтому в случае военной угрозы со стороны альянса Москва пустит в ход совсем другое оружие, нежели в СВО.

«Если такая война случится, она не пойдёт по сценарию СВО. Для защиты территориальной целостности нашей страны будут использованы баллистические и крылатые ракеты со специальными боеголовками. Это и есть тот самый пресловутый Апокалипсис. Конец всему», – предупредил Медведев.

Он призвал европейских политиков открыть своим гражданам горькую правду.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил разговоры о вероятной войне НАТО и России желанием европейских чиновников «накачать» общественное мнение и оправдать выделение очередной помощи киевскому режиму.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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