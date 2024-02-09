Карлсон не обсуждал вопросы для Путина с Кремлем – Песков

Американский журналист Такер Карлсон не согласовывал с Кремлем вопросы для своего интервью с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы никогда никакие вопросы заранее не собираем», – сказал Песков журналистам.

Видео интервью опубликовано на сайте Кремля. В кадре видно, что в начале беседы Карлсон держит в руке листок. Но во время рассказа Путина об истории возникновения украинского государства и предпосылках для начала СВО журналист отложил листок. В дальнейшем интервью протекало в форме беседы.

Песков подтвердил, что число запросов на интервью с президентом РФ резко выросло на фоне сообщений о визите Такера Карлсона в Москву для встречи с Владимиром Путиным.

«За 3-4 дня мы получили несколько десятков обращений об интервью с президентом Путиным от зарубежных СМИ из США, Франции, Италии, Австрии, Австралии – из многих стран мира, из крупнейших СМИ. Мы благодарны за интерес этих СМИ к нашему президенту. По понятным причинам сейчас сделать это уже будет невозможно», – пояснил Песков.

Он заверил, что все поданные заявки в Кремле учтут на будущее.

Посол РФ в США Анатолий Антонов призвал американцев посмотреть интервью с президентом Путиным, после чего у них «пелена с глаз спадет». В Белом доме еще до публикации видео рекомендовали граждан не верить словам президента России, сказанным в беседе с Карлсоном.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube