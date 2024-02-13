Лидеры Запада добавили Путину популярности своей критикой – СМИ

Критическая оценка высказываний президента РФ Владимира Путина со стороны западных лидеров только сыграла ему на руку, пишет американский Business Insider. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев удивился, что другие главы государств вообще решили оценивать высказывания коллеги.

Во время интервью Такеру Карлсону российский лидер сумел донести свою позицию до жителей Европы и США, среди которых растет число противников поддержки киевского режима. Западные лидеры, критикуя Путина и его высказывания, только добавляют ему популярности.

«Ажиотаж вокруг интервью и критика официальных лиц Запада лишь послужил проекции взглядов Путина на еще более широкую аудиторию. Путин оказался на вершине, пока его противники критикуют друг друга и бесятся из-за Такера Карлсона», – пишет Business Insider.

Дмитрий Медведев отметил, что обычно лидеры государств не высказываются об интервью своих коллег. Но западные лидеры «наперебой» оценивают, что и как сказал Путин во время интервью. Замглавы Совбеза РФ назвал три причины такой реакции.

«Произошло точное попадание лекарства в цель. Проведён отличный урок русской истории, слушая который многие граждане западных стран впервые отыскали «Украину» на карте мира. Вербальная диарея и есть главная повседневная работа [западных политиков]», – перечислил Медведев в своем телеграм-канале.

Меньше чем за сутки видео англоязычной версии интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону набрало более 100 млн просмотров в сети Х (бывшая Twitter, заблокирована в РФ). Карсон признался, что три года пытался взять интервью у российского лидера, но ему мешали правительство США и американские спецслужбы.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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