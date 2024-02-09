Интервью Путина посмотрели более 100 миллионов человек

Публикация интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону набрала более 100 млн просмотров в сети Х.

Свыше 705 тысяч читателей поставили под видео-интервью оценку «мне нравится». При этом 225 тысяч пользователей сделали репост публикации.

Кроме того, на YouTube-канале Карлсона число просмотров интервью превысило 5 млн.

Ранее сообщалось, что длительность интервью Путина Карлсону составила 2 часа 6 минут. Глава российского государства ответил примерно на 60 вопросов, включая уточнения со стороны собеседника.

Видеозапись беседы была опубликована сегодня в 2 часа ночи по московскому времени.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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