российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 9 февраля 2024, 19:00 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Интервью Путина посмотрели более 100 миллионов человек

Фото: пресс-служба Кремля

Публикация интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону набрала более 100 млн просмотров в сети Х.

Свыше 705 тысяч читателей поставили под видео-интервью оценку «мне нравится». При этом 225 тысяч пользователей сделали репост публикации.

Кроме того, на YouTube-канале Карлсона число просмотров интервью превысило 5 млн.

Ранее сообщалось, что длительность интервью Путина Карлсону составила 2 часа 6 минут. Глава российского государства ответил примерно на 60 вопросов, включая уточнения со стороны собеседника.

Видеозапись беседы была опубликована сегодня в 2 часа ночи по московскому времени.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Путин Владимир

«Жесты доброй воли закончились»: Путин дал однозначный сигнал Западу / Карлсон не обсуждал вопросы для Путина с Кремлем – Песков / Очередной «поворот на Запад»? Путин определил статус России на геополитической шахматной доске / «Исправлять чужие ошибки»: Путин высказался о переговорах с Киевом / Путин: Москва и Киев договорились о денацификации в начале СВО / «Вы, конечно»: Путин ответил на вопрос Карлсона о том, кто взорвал «Северный поток» / В США назвали ударом по русофобии интервью Карлсона с Путиным / Путин наградил Володина орденом

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Политика, Россия, Путин Владимир,