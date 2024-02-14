Госдеп опроверг переговоры с Россией по конфликту на Украине

Госдеп опроверг проведение переговоров с Россией об окончании конфликта на Украине без участия украинской стороны. В Вашингтоне заявили, что не станут принуждать Киев к территориальным уступкам.

«Мы верны принципу «ничего об Украине без Украины». Мы бы не поддержали принуждение Украины отдать территорию. Россия может думать, что путь к прекращению этой войны лежит через Вашингтон. Это, конечно, неправда», – приводит слова Госдепа РБК.

Вашингтон уверен, что Россия намерена «полностью подчинить Украину и ее народ». Госдеп признал, что Москва публично посылала «сигналы о своей заинтересованности в прекращении огня». Но нет уверенности, что Россия готова отказаться от «максималистских требований» и вести переговоры.

Агентство Reuters ранее сообщило, что посредники, в том числе из арабских стран, передали США предложение России по разрешению конфликта на Украине. Российские источники рассказали, что Москва предложила завершить конфликт на нынешних позициях, без дальнейших территориальных уступок с обеих сторон.

По данным Reuters, глава Госдепа Энтони Блинкен и советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан участвовали в обсуждении российского предложения. Но в Белом доме в январе отказались беседовать с помощником президента РФ Юрием Ушаковым, который позвонил, чтобы договориться о прекращении огня. Агентство сообщило, что Москва разочарована позицией Вашингтона и не будет вновь выходить на контакт.

Бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер уверен, что победа России в конфликте на Украине очевидна, и развязка наступит в 2024 году. Несмотря на обсуждения Западом киевской «формулы мира» МИД РФ напомнил, что главным условием для вступления в переговоры Москвы станет падение нынешнего киевского режима.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube