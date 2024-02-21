Польша предупредила о новых ограничениях на границе с Украиной

Варшава готова ужесточить ограничения для украинской сельхозпродукции, сообщил замминистра сельского хозяйства и развития села Польши Михал Колодзейчак. Он призвал Киев начать договариваться, а не требовать.

Глава министерства Чеслав Секерский намерен поговорить с украинским коллегой Николаем Сольским в ближайшее время, поскольку накал в обществе нарастает. По данным опросов, 77% населения Польши поддерживают позицию фермеров, недовольных засильем дешевой и некачественной аграрной продукции с Украины.

«Мяч на стороне Украины. Либо вы договоритесь с Польшей, либо нам придется ввести новые ограничения на ввоз украинских товаров», – сказал Колодзейчак телеканалу Polsat.

На конец февраля польские фермеры заблокировали на границе с Украиной около 2,5 тыс. грузовиков. Участники протестов высыпают украинское зерно из грузовиков и товарных вагонов.

В Киеве происходящее назвали эрозией дружеских отношений с Варшавой. Киевский режим призвал не воспринимать митинги фермеров как обыденное явление. «Когда под Купянском не стихает вражеская артиллерия, новости с польской границы выглядят просто издевательски», – заявили в Киеве.

Варшава, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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