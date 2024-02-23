Шойгу наградил участников СВО и заявил, что у армии впереди много работы

Министр обороны России Сергей Шойгу в штабе Объединенной группировки войск вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся в ходе специальной военной операции, и заявил, что у российской армии впереди еще много работы.

По информации ведомства, глава Минобороны вручил военным ордена Мужества и медали «За отвагу» и поблагодарил их за образцовое выполнение задач в ходе проведения СВО.

«Уверен, награды не последние. Впереди у нас много работы. Воюете вы достойно, за это и награждены государственными наградами», – сказал Шойгу.

При этом министр заявил, что «страна по достоинству оценила ратный труд» российских вооруженных сил. «Только вперед, только к победе!» – сказал глава Минобороны.

Шойгу и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов также поздравили участников спецоперации с Днем защитника Отечества, говорится в сообщении Минобороны.

До этого министр обороны РФ подписал приказ, в котором распорядился по случаю Дня защитника отечества в пятницу произвести праздничные салюты в Москве и Санкт-Петербурге, а также в ряде городов страны.

Как сообщалось ранее, президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества. Глава государства в видеопоздравлении заявил, что все граждане страны верят в силу и надежность своих защитников, и что участники СВО являются подлинными народными героями, которые сражаются за правду и справедливость.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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