Премьеры Канады, Италии, Бельгии и глава ЕК прибыли в Киев

На Украину приехали премьер-министр Канады Джастин Трюдо, глава итальянского кабмина Джорджия Мелони, премьер Бельгии Александр Де Кроо и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом сообщает Reuters.

Западные лидеры прибыли на поезде из Польши сегодня ночью. По данным агентства, этим визитом они намерены выразить солидарность с Украиной во вторую годовщину после начала специальной военной операции.

Мелони проведет видеоконференцию из украинской столицы, в которой примут участие лидеры G7. Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский также «приглашен присоединиться к дискуссии».

Как сообщало ранее, главы стран «Большой семерки» 24 февраля займутся обсуждением совместного заявления, посвященного дальнейшей поддержке Украины. Кроме того, Евросоюз планирует заключить соглашение о пополнении оборонного фонда и договориться о совместных закупках боеприпасов для Киева.

Киев, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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