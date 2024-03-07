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Четверг, 7 марта 2024, 16:43 мск

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Захарова объяснила, почему ФРГ не пускает граждан в Россию

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Берлин боится, что немецкие граждане узнают, как их «дурили все эти годы», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала призыв МИД Германии к немцам отказаться от поездок в Россию.

«Проамериканские власти Германии боятся, что их граждане своими глазами увидят Россию, пообщаются с россиянами и поймут, что их собственные политики дурили все эти годы», – сказала дипломат в беседе с RTVI.

Ранее МИД ФРГ опубликовал заявление, в котором «настоятельно не рекомендовал» посещать Россию, особенно близкие к зоне СВО регионы. На российской территории гражданам ФРГ якобы могут грозить атаки БПЛА, аресты за митинги, «насильственные действия силовиков».

Американский журналист Такер Карлсон признался, что впечатления от визита в Москву заставили его возненавидеть лидеров США. Он сказал, что не был готов к тому, какой красивой и чистой будет Москва по контрасту с большими городами в Штатах. А цены в продуктовых магазинах привели журналиста в ярость, поскольку они вчетверо ниже, чем в американских супермаркетах.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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