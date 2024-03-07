Захарова объяснила, почему ФРГ не пускает граждан в Россию

Берлин боится, что немецкие граждане узнают, как их «дурили все эти годы», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала призыв МИД Германии к немцам отказаться от поездок в Россию.

«Проамериканские власти Германии боятся, что их граждане своими глазами увидят Россию, пообщаются с россиянами и поймут, что их собственные политики дурили все эти годы», – сказала дипломат в беседе с RTVI.

Ранее МИД ФРГ опубликовал заявление, в котором «настоятельно не рекомендовал» посещать Россию, особенно близкие к зоне СВО регионы. На российской территории гражданам ФРГ якобы могут грозить атаки БПЛА, аресты за митинги, «насильственные действия силовиков».

Американский журналист Такер Карлсон признался, что впечатления от визита в Москву заставили его возненавидеть лидеров США. Он сказал, что не был готов к тому, какой красивой и чистой будет Москва по контрасту с большими городами в Штатах. А цены в продуктовых магазинах привели журналиста в ярость, поскольку они вчетверо ниже, чем в американских супермаркетах.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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