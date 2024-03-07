МИД Германии настоятельно не рекомендует ездить в РФ

Министерство иностранных дел ФРГ настоятельно не рекомендует гражданам Германии ездить в Россию. Во внешнеполитическом ведомстве предупредили, что существует риск дальнейших атак беспилотников и высока вероятность ареста «в связи с несанкционированными митингами».

«Поездки в Российскую Федерацию настоятельно не рекомендуются. Предостерегаем от поездок в граничащие с Украиной области (Белгородская, Курская, Брянская, Воронежская, Ростовская, Краснодарский край)», – отметил МИД Германии, добавив, что нельзя исключать дальнейших атак беспилотными летательными аппаратами на регионы РФ, в том числе на сеть общественного транспорта, особенно железнодорожного.

«В Российской Федерации есть риск произвольного ареста, в том числе для граждан Германии и немецко-российских граждан с двойным гражданством. <...> В связи с несанкционированными митингами и демонстрациями по всей стране могут происходить массовые, порой насильственные действия силовиков», – говорится в заявлении МИД ФРГ.

Примечательно, что немецкое внешнеполитическое ведомство ранее советовало не ездить в Россию, но теперь в официальную рекомендацию добавлено слово «настоятельно». Изменение внесено «в связи с продолжающимся ухудшением ситуации, включая участившиеся произвольные аресты».

Берлин, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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