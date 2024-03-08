Посольство США в Москве заявило о возможных атаках экстремистов в России

В ближайшие 48 часов в России возможны атаки экстремистов на массовых мероприятиях. С таким предупреждением выступило посольство США в Москве, призвав американских граждан избегать массовых мероприятий.

«Посольство отслеживает сообщения о том, что у экстремистов есть планы в ближайшие время атаковать большие собрания в Москве, включая концерты, и гражданам США следует рекомендовать избегать больших собраний в течение следующих 48 часов», – говорится в сообщении американской дипмиссии.

Похожее обращение опубликовал МИД Великобритании со ссылкой на заявление американского посольства в Москве. При этом британское внешнеполитическое ведомство призвало граждан своей страны полностью воздержаться от поездок в Россию или рассмотреть возможность выезда из страны.

Как сообщал «Новый День», накануне МИД Германии настоятельно рекомендовал гражданам ФРГ отказаться от поездок в Россию.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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