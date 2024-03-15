Экс-глава британской разведки заявил, что Лондон ведет «серую войну» с Москвой

Великобритания ведет «серую войну» с Россией. При этом рядовые британцы этого не осознают. Об этом заявил бывший глава MI-6 Ричард Дирлав.

«Если бы вы остановили кого-нибудь на улице здесь, в Великобритании, и спросили его, считает ли он, что мы находимся в состоянии войны, он бы посмотрел на вас, как на сумасшедшего. Но мы находимся в состоянии войны, мы ведем серую войну с Россией, и я пытаюсь напомнить людям об этом», – цитирует Дирлава Politico.

Экс-глава MI-6 язвительно отозвался об уровне расходов Великобритании на оборону, считая их просто недостаточными для отражения угроз, исходящих от России и Китая. На прошлой неделе канцлер Казначейства Великобритании Джереми Хант объявил, что в ближайшее время новых денег для вооруженных британских сил не будет, решив сохранить расходы на оборону на уровне 2% национального дохода из-за финансовых трудностей, потребностей национальной службы здравоохранения и приоритетного снижения налогов.

«Мы должны сделать трудный выбор, и я боюсь, что трудный выбор стоит перед нами прямо сейчас. Мы должны тратить не менее 2,5%, – сказал Дирлав. – Нам срочно нужно строить больше кораблей. Нам нужен гораздо больший военно-морской флот. И, ради Бога, нам нужно больше солдат на земле».

Лондон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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