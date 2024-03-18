Захарова сравнила натовских политиков с тараканами на свету

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила реакцию политиков стран НАТО на итоги выборов в России с реакцией тараканов под включенным светом. Она подчеркнула, что европейские лидеры сами довели себя до такого состояния.

«На фоне поздравлений Владимира Путина главами стран мирового большинства агрессивные натовцы похожи на заметавшихся тараканов, застигнутых врасплох включенным светом: выборы несправедливые, но к сведению принимаем, не признавая, к общению готовы», – написала дипломат в своем телеграм-канале.

Захарова также иронично посетовала, что напрасно обидела тараканов.

«Их такими природа сотворила, в отличие от того состояния, в какое погрузили себя многие западные политики», – добавила она.

Действующий президент РФ Владимир Путин набрал 87,32% голосов после обработки 99,67% бюллетеней на выборах главы государства. Многие лидеры зарубежных государств поздравили российского лидера с переизбранием. МИД Франции заявил, что президентские выборы в России не соответствовали «международным стандартам». Официальный Париж назвал «недопустимыми» выборы в новых регионах РФ и Крыму, но принял к сведению итоги голосования.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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