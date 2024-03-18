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Понедельник, 18 марта 2024, 08:39 мск

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Путин побеждает с 87,32% голосов после обработки более 99% протоколов

Фото: пресс-служба Кремля

Действующий президент России Владимир Путин побеждает на выборах главы государства с 87,32% голосов по итогам обработки 99,67% протоколов, следует из данных Центризбиркома РФ.

На втором месте кандидат от КПРФ Николай Харитонов, которого поддержали 4,3% избирателей. Третье место у выдвиженца от «Новых людей» Владислава Даванкова (3,82%), четвертое – у лидера ЛДПР Леонида Слуцкого (3,2%).

Источник: сайт ЦИКК России

По данным ЦИК, Путин набрал 75 млн 648 тыс. 299 голосов избирателей, Харитонов – 3 млн 723 тыс. 849 голосов, Даванков – 3 млн 310 тыс. 70 и Слуцкий – 2 млн 277 тыс. 18 голосов.

Явка по состоянию на 18:00 в целом по России составила 74,22%.

Согласно результатам окончательного подсчета результатов дистанционного электронного голосования (ДЭГ), на федеральной платформе Путин набирает 87,41% голосов, Даванков – 6,28%, Харитонов – 3,75%, Слуцкий – 2,56%. Явка зарегистрированных в ДЭГ избирателей составила 94%. Онлайн-голосование прошло в 29 российских регионах: в 28 регионах – на федеральной платформе, в Москве – на собственной платформе.

Голосование на президентских выборах в России проходило в течение трех дней – 15-17 марта. ЦИК 18 марта подведет предварительные результаты выборов главы государства.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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