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Понедельник, 18 марта 2024, 15:29 мск

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Франция раскритиковала выборы президента РФ, но приняла к сведению их результаты

Официальный Париж заявил о несоответствии президентских выборов России «демократическим» стандартам, но принял к сведению итоги голосования, согласно которым действующий глава государства Владимир Путин сохранил за собой пост.

В своем заявлении МИД Франции обратил внимание на «недопустимость» выборов в новых регионах России и Крыму, которые Париж считает «временно оккупированными украинскими территориями», а также подчеркнул, что избирательная кампания проходила без «какого-либо беспристрастного международного наблюдения».

«Международные стандарты в части равного доступа кандидатов к средствам массовой информации во время предвыборной кампании не соблюдались. Условия для свободных, плюралистических и демократических выборов вновь не были выполнены», – подчеркнул МИД Франции, осудив при этом открытие избирательных участков «в сепаратистских регионах Абхазии и Южной Осетии, а также в Приднестровском регионе Республики Молдова без согласия властей Грузии и Молдовы».

Напомним, президентские выборы в России прошли с рекордной явкой избирателей. По итогам голосования уверенную победу одержал действующий глава государства. Как уточнила глава Центризбиркома России Элла Памфилова, официальные результаты будут объявлены 21 марта.

Париж, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Выборы президента РФ - 2024

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