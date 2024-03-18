Глава ЦИК – о явке на выборах президента РФ: «Такого еще в новой истории России не было»

Явка избирателей на президентских выборах стала рекордной, такого в новейшей истории России еще не было. Об этом сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова в ходе подведения предварительных итогов голосования.

По ее словам, этот показатель составил 77,44%. Всего на выборах президента, по состоянию на 10:00 мск, проголосовали 87 млн 113 тыс. 127 избирателей. «Для России это высокая явка. В истории новой России этого еще не было», – сказала Памфилова. Предыдущий рекорд по явке на президентских выборах был установлен в 1991 году, когда выбирали президента РСФСР – тогда явка достигла 74,66%.

Глава ЦИК пояснила, что нынешняя рекордная явка была обеспечена голосованием, которое проходило в течение трех дней – 15,16 и 17 марта, и системой «Мобильный избиратель». Еще одним из основных факторов такого высокого результата стало политическое давление на Россию со стороны Запада, полагает Памфилова. «Народ России не терпит давления ни внутри страны, ни извне», – подчеркнула она.

Памфилова также сообщила, что около 2 млн 600 тыс. избирателей проголосовали досрочно. Почти 10 млн избирателей, по ее словам, смогли проголосовать там, где им удобно. Явка среди тех, кто подавал заявление о голосовании по месту нахождения, составила почти 90%. Свыше 8 млн избирателей из 29 регионов, включая Москву, проголосовали с помощью ДЭГ.

Официальные итоги выборов президента РФ будут подведены 21 марта, уточнила председатель ЦИК. «Участковые избирательные комиссии по всей стране практически завершили свою работу. 99,74% протоколов уже введены в государственную автоматизированную систему «Выборы», так что с полным основанием можем подвести итоги выборов президента РФ»,– сказала Памфилова.

После обработки 99,76% протоколов действующий президент РФ Владимир Путин лидирует с 87,29% голосов. Николай Харитонов (КПРФ) набрал 4,3%, Владислав Даванков («Новые люди») – 3,83%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 3,21%.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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