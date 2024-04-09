Кандидатура Подносовой на пост главы Верховного суда внесена в Совфед

В Совет Федерации поступило представление президента России Владимира Путина о назначении Ирины Подносовой на должность председателя Верховного суда РФ. Об этом сообщил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в своем телеграм-канале.

Сенаторы рассмотрят кандидатуру Подносовой на пост главы Верховного суда на ближайшем заседании Совета Федерации 17 апреля, передает «Интерфакс» со ссылкой на первый замглавы конституционного комитета Владимира Полетаева.

Ранее Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала кандидатуру Ирины Подносовой на должность председателя Верховного суда РФ.

Подносова была единственным претендентом, подавшим документы на должность главы ВС после смерти Вячеслава Лебедева, который возглавлял Верховный суд с 1991 года.

Напомним, Ирина Подносова в 1975 году окончила юридический факультет Ленинградского государственного университета имени Жданова. Работает судьей с 1990-го, в 2020 году возглавила Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда.

Подносова получила образование на юридическом факультете Ленинградского госуниверситета в то же время, что и президент Владимир Путин, оба закончили вуз в 1975 году.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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