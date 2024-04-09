Путин командировал в затопленное Оренбуржье главу Минстроя РФ

Президент России Владимир Путин переговорил по телефону с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером, тот доложил о борьбе с мощнейшим паводком. По итогу разговора глава государства решил направить в зону бедствия министра строительства Ирека Файзуллина. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«По результатам этой беседы глава государства принял решение командировать в зону стихийного бедствия министра Ирека Файзуллина с тем, чтобы уже сейчас проинформировать местное население в прямом диалоге о предстоящей работе региональных и федеральных властей по восстановлению инфраструктуры», – рассказал представитель Кремля (цитата по RT).

Как уточнил Песков, речь идет о размытых дорогах и жилье.

Напомним, ранее сегодня Оренбуржье вновь посетил глава МЧС Александр Куренков. Министр прибыл в регион, чтобы проконтролировать выполнение распоряжений по ликвидации последствий половодья и оказанию помощи населению. Из Оренбурга он направился в Курганскую и Тюменскую области.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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