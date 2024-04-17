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Среда, 17 апреля 2024, 13:39 мск

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Россия запретила въезд 235 австралийцам

Россия ввела ответные санкции, запретив въезд 235 гражданам Австралии. Об этом сообщает Министерство иностранных дел РФ.

«В ответ на политически мотивированные санкции против российских физических и юридических лиц со стороны правительства Австралии, вводимые в рамках русофобской кампании «коллективного Запада», въезд в нашу страну на бессрочной основе закрывается дополнительно для 235 австралийцев из числа депутатов муниципальных собраний, формирующих в этой стране антироссийскую повестку дня», – говорится в сообщении ведомства.

В МИД РФ добавили, что продолжат работу в этом направлении, так как австралийские власти, по всей видимости, не намерены отказываться от антироссийского курса и продолжают вводить новые санкционные меры.

Ранее премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что австралийские законы не позволяют конфисковать замороженные российские активы. При этом он заметил, что у Австралии есть другие способы давления на Россию и помощи Украине.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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