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Пятница, 19 апреля 2024, 10:39 мск

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Медведев указал на знак готовности Запада убрать Зеленского

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев

Арест готового помочь с убийством украинского лидера поляка может быть первым знаком того, что Запад готов убирать Владимира Зеленского, считает замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Покушение на главного бандеровца в Польше? А вот это уже действительно серьёзно, есть основания всполошиться не на шутку. Вполне вероятно, это может быть первым доказательством того, что на Западе приняли решение о его ликвидации», – написал Медведев в своем блоге.

Накануне суд в Варшаве арестовал гражданина Польши, предлагавшего российским спецслужбам ликвидировать президента Украины. Подозреваемый был готов передать в Москву сведения о безопасности объектов в Польше, на которых мог появиться Зеленский.

Осенью 2023 года в Польше отметили, что фокус поддержки Запада сместился на Израиль и привыкший быть в центре внимания Владимир Зеленский лишился своего особого статуса.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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Киев, Москва, Центр России, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Медведев Дмитрий,