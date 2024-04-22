США используют «шулерские» схемы для военного превосходства – Лавров

«Коллективный Запад» во главе с США используют «шулерские» схемы, чтобы ввести новые ограничения для оппонентов и добиться военного превосходства. «Тотальная гибридная война» против России сделала невозможным диалог между Москвой и Вашингтоном, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

США и их натовские сателлиты до сих пор не отказались от идеи нанести России «стратегическое поражение» и будут использовать все доступные ресурсы, до «последнего украинца». Риски ядерной войны растут, поскольку именно «тройка» западных ядерных государств являются ключевыми спонсорами киевского режима и инициаторами различных провокаций.

«Возглавляемый США «коллективный Запад» цинично сочетает демонтаж мешавших Вашингтону сбалансированных и равноправных соглашений с продвижением откровенно «шулерских» схем, создающих преимущества для американской стороны. Цель очевидна – добиться одностороннего военного превосходства за счёт новых ограничений на ядерные арсеналы оппонентов», – сказал Лавров в обращении к участникам Московской конференции по нераспространению.

Запад активно расширяет сеть альянсов против третьих стран и реализует военно-технические программы, дестабилизирующие целые регионы. Министр отметил, что диалог Москвы и Вашингтона невозможен, пока Запад ведет против России тотальную гибридную войну. Не получится обсуждать контроль над вооружениями в отрыве от других аспектов отношений между странами.

«Разговор по этим сюжетам станет возможен только после отказа американских властей от откровенно враждебного антироссийского курса», – сказал Лавров и подчеркнул, что имеет в виду отказ от агрессивной экспансии НАТО на восток. Этот вопрос для России «принципиален» и «безальтернативен».

США заявили, что готовы без предварительных условий обсуждать с Китаем и Россией тему контроля над вооружениями. Москве и Пекину осталось только проявить «добрую волю», подчеркнули чиновники. Россия неоднократно подчеркивала, что Штаты используют тему ядерного конфликта для усиления антироссийских настроений в мире. Российские дипломаты напомнили, что именно США первыми и единственными применили ядерное оружие в военно-политических целях.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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