США ввели санкции против России за применение химоружия на Украине

США ввели санкции против более 280 граждан и компаний из России и ряда стран за обход санкций, вклад в развитие российской экономики и «использования химического оружия» против ВСУ. Госдеп заявил, что это не последняя волна ограничений в связи с конфликтом на Украине.

«Госдеп представляет Конгрессу определение относительно использования Россией химического оружия хлорпикрина против украинских войск. Министерство также вводит санкции против трех российских правительственных организаций, связанных с программами химического и биологического оружия, и четырех российских компаний, поддерживающие эти организации», – говорится в сообщении Госдепа.

США также ввели дополнительные ограничения за вклад третьих стран в «агрессию России», экспорт в РФ военной продукции и товаров, угрожающих нацбезопасности. Новые санкции затронули более 80 граждан и компаний, которые внесли вклад в развитие энергетической, металлургической и горнодобывающей отраслей и экспортного потенциала России, замечены в обходе санкций. В черный список попали компании из Азербайджана, Индии, Китая, Словакии, Турции.

«США продолжат использовать эти инструменты, чтобы пресечь поддержку российского ВПК и ограничить использование Россией международной финансовой системы», – предупредили в Госдепе.

Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал новые санкции продолжением русофобских действий США. Дипломат подчеркнул, что Вашингтон вновь использовал для обоснования ограничений ничем не подкрепленные обвинения в адрес РФ, на этот раз – в использовании химического оружия.

«США пытаются запугать наших партнеров, в том числе Китай, стремясь перекрыть каналы нормального внешнеторгового сотрудничества, желая «выбить» с рынков конкурентов. В Вашингтоне будто не осознают, что нелегитимными ухищрениями лишь отталкивают от себя другие государства. По сути, удобряют почву сомнений в конструктивности нынешней роли Америки в мире», – приводит слова Антонова пресс-служба посольства.

В Кремле заявили, что новая волна ограничений не повлияет на отношения России с партнерами.

«США продолжают неприкрытое давление на эти страны, но это неспособно нарушить ход развития наших двусторонних отношений с этими странами. Мы рассчитываем дальше осуществлять сотрудничество, причем таким образом, чтобы постепенно минимизировать риски от таких недружественных, а точнее враждебных проявлений», – сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ВСУ неоднократно применяли химическое оружие в отношении российских граждан. В районе Клещеевки на Артемовском направлении украинские боевики использовали белый фосфор и адамсит. В конце 2023 года на Краснолиманском тактическом направлении ВСУ с помощью дронов сбросили на позиции российских сил газовые гранаты американского производства, снаряженные веществом «Си-Эс».

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube