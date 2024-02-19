Украинские войска использовали американские химические боеприпасы против российской армии. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Так, 28 декабря 2023 года на Краснолиманском тактическом направлении с БПЛА коптерного типа по позициям российских войск были сброшены газовые гранаты американского производства, снаряженные веществом «Си-Эс»», – сказал Кириллов. Это вещество раздражает дыхательные пути и органы зрения, а в больших концентрациях способно вызывать ожоги кожи, паралич дыхания и остановку сердца.

«Более того, сам факт поставки подобных боеприпасов со стороны США в условиях военного конфликта является нарушением статьи I Конвенции, которая обязывает государства-участники «…никогда и ни при каких обстоятельствах не передавать прямо или косвенно химическое оружие кому бы то ни было…»», – подчеркнул генерал-лейтенант.

Это далеко не единичный случай применения Украиной нелетального химоружия. 7 и 23 апреля 2023 года ВСУ сбрасывали с беспилотников ручные гранаты с химическими веществами раздражающего действия, имеющие маркировку «Терен-6».

«Тридцать первого января 2024 года по позициям российских войск был применен неизвестный токсичный химикат, действие которого привело к ожогам верхних дыхательных путей, тошноте и рвоте. По результатам исследований было установлено наличие ядовитого вещества «антрахинон»», – рассказал Кириллов, добавив, что в странах Евросоюза антрахинон запрещен из-за его канцерогенности.

Помимо этого, 15 июня 2023 года в районе населенного пункта Работино против российских солдат применили дрон с пластиковой емкостью, содержащей смесь хлорацетофенона с хлорпикрином. Первое соединение относится к химическим средствам борьбы с беспорядками, а хлорпикрин запрещен к использованию даже в правоохранительных целях. Повторные случаи применения боеприпасов, снаряженных хлорпикрином, зафиксировали в том же районе 3 и 11 августа 2023 года.

Начальник войск РХБЗ сообщил о разработке киевским режимом при содействии западных кураторов новой тактики ведения боевых действий с использованием «особого химического пояса». «Она предусматривает подрыв емкостей с синильной кислотой и аммиаком в ходе продвижения российских войск. С сентября по октябрь 2023 года указанные химикаты были доставлены в районы городов Краматорска и Купянска, которые планируется разместить вдоль автодорог и на основных транспортных развязках», – указал Кириллов. ВСУ надеются, что эта тактика затруднит наступательные операции ВС РФ и даст Киеву время на подготовку оборонительных позиций.

«О планах по крупномасштабному применению токсичных веществ свидетельствуют запросы Украины на поставку антидотов, противогазов и других средств индивидуальной защиты», – отметил генерал-лейтенант.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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