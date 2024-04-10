Силовики рассказали об использовании ВСУ химоружия под Клещеевкой

ВСУ применили химическое оружие в районе Клещеевки на Артемовском направлении в Донецкой Народной Республике. По разным данным, это могли быть белый фосфор или адамсит.

«В районе Клещеевки зафиксировано применение химического оружия со стороны ВСУ. Может применяться адамсит (DМ) – отравляющее вещество, при взрыве образует светло-желтое или зеленое облако», – рассказал представитель силовых структур ТАСС.

По его сведениям, адамсит поражает верхние дыхательные пути и может вызвать внезапную остановку дыхания. Среди симптомов отравления также учащенное сердцебиение и скачки давления.

Силовики показали видео со стеклянной колбой с отравляющим веществом, которые сбрасывали с помощью беспилотников, передает РИА Новости. По данным агентства, внутри находится белый фосфор, обозначаемый кодом М-15. В форме газа вещество поражает дыхательные пути, вызывает кашель, ожоги слизистой поверхности.

В феврале ФСБ предотвратила в Запорожской области теракт с использованием аналога боевого отравляющего вещества. Атаку готовили спецслужбы Украины.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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