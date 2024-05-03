Бориса Джонсона не пустили на избирательный участок из-за введенных им же правил

Бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона не пустили на избирательный участок из-за правил, которые он когда-то ввел. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Джонсон собирался проголосовать на местных выборах в графстве Оксфордшир. Однако сотрудники не допустили политика на участок из-за отсутствия удостоверения личности с фотографией. Наличие документа было введено в качестве обязательного требования самим Джонсоном в 2022 году.

Отмечается, что в конечном счете политик смог проголосовать и отдал свой голос за консерваторов.

Выборы в местные органы власти прошли в Англии и Уэльсе накануне. Граждане избрали состав 107 советов и Лондонской ассамблеи, 11 мэров, включая мэра Лондона, и 37 комиссаров, ответственных за надзор над правоохранителями.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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