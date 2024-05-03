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Суббота, 4 мая 2024, 00:25 мск

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Венгрия высказалась против введения войск НАТО на Украину

Петер Сийярто. Скриншот видео hirado.hu

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в пятницу, 3 мая, заявил, что отправка на Украину солдат США и Европы, о чем вновь заявил президент Франции Эммануэль Макрон, будет означать пересечение «красной линии» и начало Третьей мировой войны, – сообщает телеканал LCI.

В эфире французского телеканала глава венгерской дипломатии сказал: «Если на Украине окажутся европейские или американские солдаты, это будет означать, что мы пересекли красную линию, проведенную НАТО. Мы приняли решение, что мы должны сделать все, чтобы избежать прямой конфронтации НАТО с Россией. Если страна-член НАТО отправит войска на Украину, это будет означать прямой конфликт с Россией, а это означает третью мировую войну. Слова президента Франции Эмманюэля Макрона являются угрожающими».

«Наша позиция – это не наша война, это не европейская война. Европа не была атакована. Это конфликт между двумя странами, и его эскалация крайне опасна», – добавил Сийярто.

Будапешт, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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