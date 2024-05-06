«Наступит мировая катастрофа»: Медведев предостерег Запад от отправки войск на Украину

Отправка странами Запада своих войск на Украину повлечет их прямое вступление в конфликт. Россия ответит на этот шаг не на украинской территории, предупредил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

Он обратил внимание на расширение круга западной политической элиты, призывающей к отправке своих войск на Украину. По словам политика, «теперь в нем представители Конгресса США, французское и британское руководство, отдельные безумцы из Прибалтики и Польши». Они же призывают активно применять свое ракетное оружие, поставленное Киеву, по всей территории России, указал Медведев.

По его оценке, это «не весеннее обострение, а циничный расчет на политические дивиденды». «Происходит какая-то тотальная деградация правящего класса на Западе», – констатировал он.

По словам Медведева, западные политики не желают логически связать элементарные вещи: отправка своих войск на территорию Украины «повлечет прямое вступление их стран в войну», на которое России придется отвечать не на Украине.

«В этом случае никому из них не укрыться ни на Капитолийском холме, ни в Елисейском дворце, ни на Даунинг стрит-10. Наступит мировая катастрофа», – предупредил он, отметив, что это «смогли понять Кеннеди и Хрущев больше 60 лет назад», но никак не хотят сегодня осознать на Западе.

«Именно поэтому сегодня Генштаб начал подготовку к учениям, включая мероприятия по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия», – резюмировал Медведев.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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