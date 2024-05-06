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Понедельник, 6 мая 2024, 10:31 мск

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В Конгрессе США не исключили отправку войск на Украину

Фото: pixabay

США могут направить войска на Украину в случае поражения Киева. Об этом заявил лидер демократического меньшинства в палате представителей американского конгресса Хаким Джефрис.

«Мы не можем позволить Украине пасть, потому что если это произойдет, то существует значительная вероятность того, что Америке придется вмешаться в конфликт – не только с нашими деньгами, но с нашими военнослужащими», – сказал Джеффрис в интервью телеканалу CBS News.

Конгрессмен также заявил, что Соединенные Штаты должны продолжать поддерживать Украину, чтобы «предотвратить более широкую войну». По его словам, президент России Владимир Путин якобы «стремится воссоздать Советский Союз». Политик считает, что Россия в случае победы на Украине «не остановится» и «будет угрожать союзникам по НАТО».

По оценке Джеффриса, задержка согласования Палатой представителей последнего пакета помощи Украине на $61 млрд связана с тем, что в Республиканской партии «растет пророссийская фракция», которая «не хочет поддерживать Украину и по каким-то причинам считает, что Россия не является врагом США».

Ранее НАТО установила красные линии, нарушение которых станет поводом для отправки войск на Украину. Об этом сообщила итальянская газета La Repubblica.

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / США

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