ВС РФ на учении отработают применение тактического ядерного оружия

Генштаб Вооруженных сил России по поручению президента РФ Владимира Путина начал подготовку к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации и сил Военно-морского флота. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Целью тренировки заявлено «повышение готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач».

В ходе учений будут проведены мероприятия «по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия», заявили в военном ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что учения являются ответом на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес России.

«Учение направлено на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации», – говорится в сообщении.

На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон вновь заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину. Он назвал два условия для этого – если Россия прорвет линии фронта или поступит такая просьба от Киева. По его утверждению, «многие страны ЕС» согласились с таким подходом Парижа. В понедельник, 6 мая, лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис допустил отправку американских войск на Украину в случае поражения Киева.

Ранее, в январе этого года председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что силы альянса готовятся к конфликту с Россией в ближайшие 20 лет. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил, что разговоры о подготовке к войне с Россией могут привести к апокалипсису. По его словам, в случае прямой угрозы своей безопасности Россия не будет проводить СВО, она использует ракеты со специальными боеголовками.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что стратегические ядерные силы России находятся в состоянии полной готовности к гарантированному применению.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube