Польша исключила возможность отправки своих войск на Украину

Польша не собирается отправлять свои войска на Украину. Такое заявление сделал министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

«Такую концепцию представлял господин президент Эммануэль Макрон несколько месяцев назад. Польша не готовится и не будет посылать войска на Украину», – сказал Косиняк-Камыш журналистам.

Глава Минобороны в то же время отметил, что Варшава продолжит оказывать Киеву военную помощь, обучая личный состав ВСУ, поставляя оружие и участвуя в коалициях помощи Украине, передает РИА «Новости».

На минувшей неделе французский президент Эммануэль Макрон вновь заявил, что допускает возможность отправки войск на Украину – если Россия прорвет линии фронта или поступит такая просьба от Киева. По его утверждению, «многие страны ЕС» согласны с таким подходом Парижа. Сегодня, 6 мая, лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис не исключил отправку американских войск на Украину в случае поражения Киева.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявление Макрона «очень опасным», поскольку речь идет о прямом вмешательстве в украинский конфликт. «Это очень опасная тенденция. Мы внимательно за этим наблюдаем», – сказал Песков журналистам.

Варшава, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube