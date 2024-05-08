В Госдуме указали на двойные стандарты в отношении Запада к инаугурации Путина

Ряд стран Запада вновь показал приверженность политике двойных стандартов, пропустив инаугурацию Владимира Путина, считает глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства других стран во внутренние дела РФ Василий Пискарев. Он оценил западную кампанию по дискредитации России и ее президента как грубое вмешательство во внутренние дела страны.

«Стыдливый отъезд из Москвы и отказ ряда послов стран НАТО и Евросоюза присутствовать в Кремле на церемонии вступления Владимира Путина в должность президента России – очередная демонстрация Западом политики двойных стандартов. Обвиняя Россию во всех смертных грехах, сами они легко нарушают все дипломатические нормы приличия», – написал депутат в блоге думской комиссии.

Пискарев увидел в подобном поведении Запада «растерянность, страх и зависть», поскольку народ России «выбирает своё будущее без подсказок заокеанских кукловодов». Депутат отметил провал попыток заглушить голос России, к которому прислушивается «всё больше здравомыслящих людей» в западных странах.

«Расцениваем развернутую в западных СМИ кампанию по дискредитации России и её президента как грубое вмешательство в наши внутренние дела», – добавил Пискарев.

Накануне дипломаты ЕС признали, что среди западных лидеров нет единогласия по вопросу инаугурации президента РФ Владимира Путина. Разница в позициях уже привела к расколу в ЕС. Церемония вступления Владимира Путина в должность президента состоялась 7 мая в присутствии около 2600 человек. Среди гостей были сенаторы, депутаты, судьи Конституционного суда, главы регионов, Герои России, представители конфессий, деятели науки, культуры.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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