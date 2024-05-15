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Среда, 15 мая 2024, 14:52 мск

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Швейцария упрощает участие своей армии в военных миссиях Евросоюза

Фото: Freepik

Власти Швейцарии упростили административные процедуры, которые разрешают участие армии в военных миссиях ЕС по поддержанию мира. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Федерального совета страны.

«На заседании 15 мая 2024 года Федеральный совет решил уточнить условия участия в военных миссиях и операциях ЕС, направленных на урегулирование кризисов и содействие миру, а также облегчить административное сотрудничество в этой области», – говорится в документе.

Таким образом, швейцарское правительство утвердило стандартную конвенцию об участии вооруженных сил страны в военных операциях ЕС. Отмечается, что конвенция не налагает на Швейцарию никаких обязательств по участию в гражданской или военной миссии или в операции Евросоюза в рамках ее общей политики безопасности и обороны.

«Швейцария самостоятельно принимает решение о том, желает ли она внести какой-либо взнос, учитывая свои приоритеты в этой области и условия, установленные законом об армии», – добавляется в заявлении.

Напомним, Швейцария не является членом ЕС и НАТО, но поддерживает почти все антироссийские санкции, принятые европейскими странами. Швейцарские военные примут участие в 20 учениях за пределами своей территории и четырех на своей территории в 2024 году, все они проводятся с участием стран НАТО.

Берн, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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