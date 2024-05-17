Боррель: Евросоюз рискует потерять авторитет из-за двойных стандартов

Европейский союз рискует потерять доверие других стран из-за политики двойных стандартов. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

В интервью газете Foreign Policy главный европейский дипломат указал на разницу в восприятии спецоперации России и военной операции Израиля в секторе Газа.

«Мне интересно, что бы было, если бы постпред России в ООН поднялся на трибуну Генеральной Ассамблеи и разорвал Устав ООН [как недавно сделал постпред Израиля]? Интересно, какой была бы наша реакция? Конечно, мы бы не обрадовались этому. И многие люди в мире жалуются по поводу того, что совершаемые Израилем действия в Газе мы бы не приняли от России на Украине», – сказал Боррель.

Такая политика дает основания обвинять ЕС в двойных стандартах, указал дипломат. «И нам нужно быть очень осторожными, потому что мы можем потерять доверие», – подчеркнул Боррель.

По его словам, ЕС оказывает давление на Израиль, чтобы он прекратил военную операцию. «Для меня один ужас не оправдывает другой, и то, что происходит в Газе, – это ужас», – заключил Боррель.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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