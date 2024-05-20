«Выдающийся политик и друг России»: Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Раиси

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью иранского коллеги Эбрахима Раиси в авиакатастрофе. Глава государства направил телеграмму верховному руководителю республики Али Хаменеи, сообщается на сайте Кремля.

«Примите глубокие соболезнования в связи с огромной трагедией, постигшей народ Исламской Республики Иран – авиакатастрофой, унесшей жизнь президента Сейеда Эбрахима Раиси, а также жизни ряда других видных государственных деятелей вашей страны», – говорится в телеграмме соболезнований.

Путин отметил, что Раиси был «выдающимся политиком, вся жизнь которого была посвящена служению Родине», пользовался высоким уважением соотечественников и значительным авторитетом за рубежом.

«Как настоящий друг России он внес неоценимый личный вклад в развитие добрососедских отношений между нашими странами, прилагал большие усилия для их вывода на уровень стратегического партнерства», – подчеркнул президент РФ.

Глава российского государства пожелал иранскому народу душевной стойкости перед лицом столь тяжелой, невосполнимой утраты.

Вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси потерпел крушение 19 мая в гористой местности неподалеку от границы с Азербайджаном. Раиси и ряд других высокопоставленных чиновников, в числе которых был глава МИД Ирана Амир Абдоллахиян, летали в приграничную территорию на открытие новой дамбы. Никто из них не выжил. Тела погибших направлены в город Тебриз.

Верховный лидер Ирана Сейед Али Хаменеи объявил пятидневный траур в связи с гибелью президента и сопровождавших его лиц. Похороны президента состоятся 21 мая в Тебризе.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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