Расследование не выявило доказательств сговора с целью госпереворота в Турции

Правоохранительные органы Турции не нашли доказательств, подтверждающих заговор против властей страны в силовых структурах. Об этом сообщает газета Hurriyet.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное заседание после предупреждения о возможной попытке госпереворота. По обвинению в связях с преступной организацией были уволены и задержаны сотрудники полиции в управлении безопасности Анкары.

«Главная прокуратура Анкары и следователи Министерства внутренних дел завершили расследование обвинений в «попытке переворота», выдвинутых в заявлениях Сердара Сертчелика. В результате расследования не было найдено никаких доказательств, подтверждающих обвинения в попытке переворота», – говорится в статье.

Вместе с тем, утверждение о том, что мафия пыталась провести операцию против правящей партии страны (Ak Parti), остается в силе, уточняет издание.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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