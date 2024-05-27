Бразилия и Индия отправят младших чиновников на переговоры по Украине в Швейцарии

На конференции по Украине в Швейцарии Бразилию и Индию будут представлять младшие чиновники. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Бразилия и Индия рассматривают идею отправки более младших чиновников, и только старший госслужащий может посетить [конференцию] от Пекина», – передает агентство.

Ранее Владимир Зеленский призвал председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена лично присутствовать на саммите в Швейцарии.

В Белом доме заявили, что Вашингтон не готов анонсировать участие Байдена в этом форуме. На это время у американского лидера запланировано предвыборное мероприятие в Лос-Анджелесе, которое посетят голливудские звезды.

Швейцария проведет конференцию по Украине 15-16 июня. Мероприятие собираются посетить представители 70 стран. Россия на нем присутствовать не будет.

Берн, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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