ЕС планирует согласовать 14-й пакет санкций против России до конца июня

Новый пакет антироссийских санкций ЕС планируется согласовать до конца июня. Об этом сообщил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо.

По его словам, работа над 14-м пакетом ограничений в отношении РФ уже ведется. Завершить эту работу планируется до истечения срока бельгийского председательства в Совете Евросоюза.

Председательство Бельгии в Совете ЕС заканчивается в конце июня. После эти функции будут переданы Венгрии на следующие шесть месяцев.

Накануне Евросоюз в рамках борьбы против «нарушений прав человека» в России объявил о введении новых санкций, которые включают ограничения для Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и запрет на поставки шпионского оборудования и технологий.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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