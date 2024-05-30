Столтенберг выразил надежду на то, что «Украина еще может победить»

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Праге на совместном брифинге с премьер-министром Чехии Петром Фиалой накануне неформального заседания глав МИД стран-членов альянса заявил, что, несмотря на растущие проблемы на поле боя, Украина еще сможет победить, если союзники по военному блоку «окажут надежную поддержку», – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления генсек НАТО сказал: «Украина продолжает храбро сражаться, но вызовы, которые стоят перед ней, становятся все больше и продолжают расти. Но, Украина еще может победить при условии продолжающейся и крепкой поддержки союзников по НАТО. Когда лидеры альянса встретятся в июле в Вашингтоне, мы предпримем дальнейшие шаги по инвестированию в нашу безопасность, в усиление связей с партнерами и в поддержку Украины».

Прага, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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