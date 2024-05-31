Медведев заявил о развитии конфликта с Западом «по самому плохому сценарию»

Конфликт с Западом развивается по худшему сценарию и может войти в финальную стадию ядерного противостояния, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он предупредил, что заявления западных стран о допустимости ударов ВСУ вглубь российской территории приближают этот момент.

Медведев напомнил, что действующие против РФ западная техника и специалисты будут уничтожаться, в том числе на территории иных стран. Ответные удары могут быть такой силы, что НАТО не сможет прикрыться заявлениями о суверенных решениях отдельных стран альянса и остаться в стороне.

«Такая «индивидуальная помощь» стран НАТО против России – это серьёзная эскалация конфликта. Сколько бы ни болтали отставные натовские пердуны, что Россия никогда не применит нестратегическое ядерное оружие, жизнь гораздо страшнее их легкомысленных рассуждений. Хотя это будет уже фатальная ошибка», – написал политик в своем блоге.

Медведев подчеркнул, что подобные предупреждения со стороны России не попытка запугать Запад, а честное предостережение.

«Это, увы, никакое не запугивание и не ядерный блеф. Нынешний военный конфликт с Западом развивается по самому плохому сценарию. Происходит постоянная эскалация мощи применимого натовского оружия. А потому исключить переход конфликта в его последнюю стадию сегодня не может никто», – подвел итог политик.

Ряд стран, включая Данию и Финляндию, назвали допустимым использование Украиной западного оружия для ударов по территории России. Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Вашингтон разными способами старается спровоцировать Москву на использование ядерного оружия, чтобы нанести ответный удар.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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