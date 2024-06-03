В Белом доме сообщили, кто от США примет участие на конференции по Украине в Швейцарии

В международной конференции по Украине на швейцарском курорте Бюргеншток 15-16 июня от США примут участие вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис и помощник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, – сообщают СМИ.

В сообщении, распространенном пресс-службой Белого дома в понедельник, 3 июня, в частности, говорится: «Вице-президент Камала Харрис 15 июня отправится в Люцерн (Швейцария), чтобы принять участие в саммите по вопросам мира на Украине. Советник по национальной безопасности Джейк Салливан присоединится к вице-президенту и также будет представлять Соединенные Штаты».

Конференция по Украине пройдет 15-16 июня швейцарском на курорте Бюргеншток рядом с городом Люцерн.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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