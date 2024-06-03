Москва рекомендует «западным непартнерам» хорошо подумать о последствиях ударов вглубь России

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что западные «непартнеры» должны подумать о последствиях передачи Украине дальнобойных вооружений, – сообщают во вторник, 4 июня, «Известия».

Отвечая вопрос, как отреагирует Россия на возможные удары в глубину своей территории, в интервью изданию российский дипломат сказал: «Все это решает военное руководство. О том, к каким последствиям все это может привести, президент довольно четко высказался во время своего визита в Узбекистан и предупредил западных «непартнеров» о том, что они компактно заселены. Некоторые из них уже потеряли голову, и надо, чтобы они подумали о последствиях использования дальних средств поражения на территории Российской Федерации. Всему есть предел – наш президент и глава МИД четко высказались по этому поводу».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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