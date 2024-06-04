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Вторник, 4 июня 2024, 19:13 мск

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Литва объявила о подготовке к крупнейшим учениям НАТО в Балтийском море

www.navy.com

Министерство обороны Литвы во вторник, 4 июня, объявило о начале подготовки к крупнейшим учениям в Балтийском море BALTOPS 24, в котором примут участие более 50 кораблей и более 80 самолетов из 20 стран НАТО, – сообщают местные СМИ.

В сообщении, распространенном пресс-службой военного ведомства Литвы, говорится: «В порту Клайпеды собираются участники учений BALTOPS 24 – более 30 военных кораблей союзников по НАТО, экипажи которых насчитывают более 4 тысяч моряков, морской пехоты, морской авиации и других специалистов военного флота. Это будут крупнейшие учения, когда-либо проводившиеся в Балтийском море, в которых примут участие около 9 тысяч солдат и другого личного состава, более 50 кораблей и более 80 самолетов из 20 стран НАТО».

«Учения BALTOPS 24 организуются Командованием ВМС США в Европе и Африке и 6-м флотом США, управление учениями будет обеспечивать штаб Военно-морских ударных сил и сил поддержки НАТО (STRIKFORNATO). Основная цель учений – дать союзникам возможность отработать меры реагирования на кризисные ситуации и обеспечить свободу судоходства и безопасность в Балтийском регионе», – уточнили в минобороны Литвы.

Вильнюс, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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